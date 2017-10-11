Суд прервет процесс по делу экс-губернатора Белых из-за его госпитализации

МОСКВА, 11 октября./ТАСС/. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых в четверг планируют госпитализировать, что приостановит рассмотрение уголовного дела в его отношении в Пресненском суде Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судья Татьяна Васюченко сообщила Белых, что в четверг он будет госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Ранее экс-губернатор неоднократно жаловался на тяжелое состояние здоровья, а в среду ему в суд была вызвана скорая помощь в связи с жалобой на высокое давление.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему вменяется получение лично и через посредников взяток на общую сумму €600 тыс. за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов.

Свою вину Белых не признает, он содержится под стражей. 28 июля 2016 года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении его полномочий на посту губернатора в связи с утратой доверия.