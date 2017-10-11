Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд прервет процесс по делу экс-губернатора Белых из-за его госпитализации

Происшествия
11 октября, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 11 октября./ТАСС

Ранее экс-губернатор неоднократно жаловался на тяжелое состояние здоровья, а в среду ему в суд была вызвана скорая помощь в связи с жалобой на высокое давление

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 11 октября./ТАСС/. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых в четверг планируют госпитализировать, что приостановит рассмотрение уголовного дела в его отношении в Пресненском суде Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судья Татьяна Васюченко сообщила Белых, что в четверг он будет госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Смотрите также
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых (справа)

Уголовное дело в отношении Никиты Белых. Досье

Ранее экс-губернатор неоднократно жаловался на тяжелое состояние здоровья, а в среду ему в суд была вызвана скорая помощь в связи с жалобой на высокое давление.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему вменяется получение лично и через посредников взяток на общую сумму €600 тыс. за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов.

Свою вину Белых не признает, он содержится под стражей. 28 июля 2016 года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении его полномочий на посту губернатора в связи с утратой доверия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Никиты Белых
Страны
Россия
Персоны
Белых, Никита Юрьевич Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Мадрид не исключил приостановку самоуправления Каталонии
3
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
4
Сгоревший ТК "Синдика" находился в залоге у Сбербанка
5
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
6
Порошенко заявил о невозможности диалога с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса
7
Дождь в Керченском проливе не помешает операции по установке арки Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама