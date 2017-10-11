Последователь "бога Кузи" подозревается в хищении 215 млн рублей - вещдоков по делу

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Последователь секты "бога Кузи" подозревается в хищении 215 млн рублей, признанных вещественными доказательствами по уголовному делу.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, эти деньги находились на счету ГУ МВД по Москве.

"Подозреваемый, последователь секты и муж одной из последовательниц "бога Кузи", изготовил поддельные документы, на основании которых и были похищены деньги со счетов ГУ МВД по Москве", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе полицейского главка подтвердили факт хищения.

"Как установлено следствием, фигурант изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году судом было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 млн рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств по ранее возбужденному уголовному делу", - сказал представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве.

По его словам, в отношении подозреваемого следствием вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, мужчина объявлен в розыск.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на банковских счетах, принадлежащих фигуранту, обнаружена и заблокирована часть похищенных денежных средств в размере более 85 млн рублей. Кроме этого, установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги", - отметили в пресс-службе.