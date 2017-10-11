Военные Балтфлота задействованы в ликвидации подтопления поселков под Калининградом

Чагин: травма пилота Каргинова не ослабила "КамАЗ-мастер" в преддверии "Дакара"Спорт 11 октября, 18:12
Команда "КамАЗ-мастер" объявила состав на ралли "Дакар" 2018 годаСпорт 11 октября, 18:03
Глава МИД КНДР принял делегацию ТАССНовости агентства 11 октября, 18:00
Кубок ЧМ-2018 могут не привезти в Пакистан, так как ФИФА приостановила членство федерацииСпорт 11 октября, 17:59
Первый участок клюквенной плантации заложили в Архангельской областиВ стране 11 октября, 17:56
Футболисты "Спартака" Глушаков и Промес вернулись в общую группуСпорт 11 октября, 17:51
Брюссель и Лондон разделят свои обязательства в ВТО после BrexitЭкономика и бизнес 11 октября, 17:49
Реновация жилфонда Москвы будет проведена с применением цифровых технологийОбщество 11 октября, 17:47
Научные модели предсказания ураганов помогут в прогнозах изменений климатаСоциальная ответственность 11 октября, 17:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Военные Балтийского флота направлены в подтопленные районы Калининградской области для оказания помощи населению. Об этом сообщил в среду представитель флота капитан 1-го ранга Роман Мартов.
В поселок Малиновка Зеленоградского городского округа "переброшены военнослужащие отдельного морского инженерного полка Балтийского флота и плавающие транспортеры ПТС-2", сказал Мартов. Техника совершила шестидесятикилометровый марш и прибыла в установленное время в район выполнения задач.
Военные провели разведку местности с использованием ПТС-2 и оценили масштабы бедствия. В настоящий момент они приступили к доставке мешков с песком к месту прорыва дамбы и оказанию помощи местному населению. На месте оборудованы пункты питания и обогрева личного состава, а также штаб руководства. Всего задействованы 20 военных и пять единиц техники.
По данным областных властей, подтопления зафиксированы в 20 поселках Зеленоградского городского округа. Проблема связана с затяжными дождями, неисправностью дамбы, переливом воды из реки Медвежья в реку Тростянка, неспособностью насосных станций откачать воду с низменных участков, несвоевременной очисткой русел рек. Ранее сообщалось, что к ликвидации последствий ЧС привлечены в общей сложности более 100 человек и 40 единиц техники. Необходимости в эвакуации людей из зон подтопления нет, сказали в Единой диспетчерской службе городского округа.
Дожди в регионе с незначительными перерывами идут с 3 октября. Отмечается, что ситуация кардинально не изменится до 15 октября. С 9 по 25 октября действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера в 13 муниципальных образованиях Калининградской области.