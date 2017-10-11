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Военные Балтфлота задействованы в ликвидации подтопления поселков под Калининградом

Происшествия
11 октября, 17:24 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 11, октября. /ТАСС

Военные приступили к доставке мешков с песком к месту прорыва дамбы и оказанию помощи местному населению

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КАЛИНИНГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Военные Балтийского флота направлены в подтопленные районы Калининградской области для оказания помощи населению. Об этом сообщил в среду представитель флота капитан 1-го ранга Роман Мартов.

В поселок Малиновка Зеленоградского городского округа "переброшены военнослужащие отдельного морского инженерного полка Балтийского флота и плавающие транспортеры ПТС-2", сказал Мартов. Техника совершила шестидесятикилометровый марш и прибыла в установленное время в район выполнения задач.

Военные провели разведку местности с использованием ПТС-2 и оценили масштабы бедствия. В настоящий момент они приступили к доставке мешков с песком к месту прорыва дамбы и оказанию помощи местному населению. На месте оборудованы пункты питания и обогрева личного состава, а также штаб руководства. Всего задействованы 20 военных и пять единиц техники.

По данным областных властей, подтопления зафиксированы в 20 поселках Зеленоградского городского округа. Проблема связана с затяжными дождями, неисправностью дамбы, переливом воды из реки Медвежья в реку Тростянка, неспособностью насосных станций откачать воду с низменных участков, несвоевременной очисткой русел рек. Ранее сообщалось, что к ликвидации последствий ЧС привлечены в общей сложности более 100 человек и 40 единиц техники. Необходимости в эвакуации людей из зон подтопления нет, сказали в Единой диспетчерской службе городского округа.

Дожди в регионе с незначительными перерывами идут с 3 октября. Отмечается, что ситуация кардинально не изменится до 15 октября. С 9 по 25 октября действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера в 13 муниципальных образованиях Калининградской области.

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