Суд поместил совладельца "Юлмарта" под домашний арест на два месяца

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест на два месяца совладельца компании "Юлмарт" Дмитрия Костыгина, задержанного накануне по обвинению в мошенничестве.
"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Костыгина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК РФ, сроком на 2 месяца, до 9 декабря 2017 г", - сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Фигурант вину не признает, отметили в суде.