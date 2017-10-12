В четверг обвинение может завершить оглашение письменных материалов по делу Улюкаева

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в четверг продолжит исследование доказательств стороны обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн.

Слушания начнутся в 10:00 мск. На предыдущем заседании гособвинители огласили протоколы обысков в кабинете, квартире и на даче Улюкаева, изъятия имущества и его ареста. Прокуроры уже огласили большую часть из 29 томов уголовного дела, и при прежнем ритме чтения по 3-4 тома за заседание эта стадия процесса может завершиться уже в четверг.

Ранее в суде были допрошены 12 из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения: директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров, водитель экс-министра Илья Макаров, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, глава "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий и журналист интернет-ресурса Life Александр Юнашев, охранник "Роснефти" Вадим Деревягин и бывший секретарь Улюкаева Ирина Дютина, сотрудник ФСБ Алексей Калугин и бывший руководитель службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов.