Основные силы дальневосточных спасателей тушат пожары в Кавалеровском районе Приморья

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ХАБАРОВСК, 12 октября. /ТАСС/. Основные силы группировки Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России ведут борьбу с лесными пожарами в Кавалеровском районе Приморья. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе отряда.
"Основные усилия спасателей отряда сосредоточены в Кавалеровском районе Приморья, где действует больше всего очагов возгораний. В составе наземной группировки четыре группы спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России общей численностью 70 человек", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, спасатели ведут борьбу с огнем в районах поселков Нижние Лужки, Высокогорск, Хрустальный, Кавалерово, Горнереченский, дежурят на постах на въездах в лес, занимаются дотушиванием очагов горения на кромке лесного пожара.
Девять патрульных групп спасателей Находкинского и Владивостокского филиалов отряда несут дежурство по защите от огня населенных пунктов в Дальнегорском и Ольгинском районах.
Непосредственно в лесах на ликвидации очагов пожаров в Приморье работают порядка 450 человек и 106 единиц техники. Наряду с авиацией МЧС России задействованы воздушные суда авиалесоохраны.
Ранее сообщалось, что на помощь в тушении в регион прибыли 200 спасателей Амурского спасательного центра и Дальневосточного поисково-спасательного отряда и 25 десантников-парашютистов Дальневосточной базы авиационной охраны лесов из Хабаровска.
Особый противопожарный режим введен в четверг в Приморском крае в связи с пожароопасной ситуацией в регионе. За сутки в лесах Приморья потушили 12 пожаров, еще 31 очаг огня удалось локализовать на площади более 2 тысяч гектаров.