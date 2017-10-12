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Улюкаев сообщил, что начал читать Кафку

Происшествия
12 октября, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Суд в четверг возобновил слушания по делу экс-министра экономического развития

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, находящийся под домашним арестом по делу о получении взятки в $2 млн, закончил читать Антона Чехова и Платона и взялся за произведения Франца Кафки. Об этом Улюкаев сообщил в четверг, явившись в Замоскорецкий суд Москвы.

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"Сейчас читаю Кафку, "Процесс", - сказал Улюкаев, добавив, что и сам пишет, но прозу или поэзию - не уточнил.

Суд в четверг возобновил слушания по делу. На предшествующем заседании гособвинители огласили протоколы обысков в кабинете, квартире и даче Улюкаева, изъятия имущества и его ареста. Прокуроры уже огласили большую часть из 29 томов уголовного дела, при прежнем ритме чтения по 3-4 тома за заседание, эта стадия процесса может завершиться в четверг.

Ранее в суде были допрошены 12 из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения: директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров, водитель экс-министра Илья Макаров, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, глава "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий и журналист интернет-ресурса "Лайф" Александр Юнашев, охранник "Роснефти" Вадим Деревягин и бывший секретарь Улюкаева Ирина Дютина, сотрудник ФСБ Алексей Калугин и генерал Олег Феоктистов.

Улюкаев стал первым федеральным министром России, задержанным при исполнении полномочий. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия.

Экс-министр находится под домашним арестом в своей квартире на Минской улице в Москве. 29 ноября 2016 года суд наложил обеспечительный арест на десять земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области, а 14 декабря - на денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму около 500 млн рублей. Также на счетах в российских банках арестованы денежные средства Улюкаева на общую сумму более $1 млн и 280 млн рублей. 8 августа суд продлил ему домашний арест до 27 января 2018 года.

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