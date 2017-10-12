Улюкаев был уверен, что берет у Сечина сумку с вином, а не $2 млн

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Защита утверждает, что экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, беря сумку с $2 млн у главы "Роснефти" Игоря Сечина, был уверен, что там вино. Об этом ТАСС в четверг сообщила адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе.
"Улюкаев был уверен, что в этой сумке было вино, а не деньги. Раньше Сечин обещал Улюкаева угостить таким вином, какое он в жизни не пробовал", - сказала Квеидзе.
На заседании в четверг суд просмотрел видеозаписи предполагаемого эпизода передачи взятки, а также аудиозаписи разговоров Улюкаева и Игоря Сечина.
Ранее в суде были допрошены 12 из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения.
Улюкаев стал первым федеральным министром России, задержанным при исполнении полномочий. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия.