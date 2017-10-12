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Начальнику правового управления Роскомнадзора предъявлено обвинение

Происшествия
12 октября, 13:55 UTC+3 МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Свою вину Борис Едидин не признает

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Руководителю правового управления Роскомнадзора Борису Едидину предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Артур Большаков.

"Вчера моему доверителю Едидину следствие предъявило дежурное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказал адвокат.

По его словам, в действиях его подзащитного отсутствует состав преступления. "Вину Едидин не признает", - подчеркнул адвокат.

Как стало известно в четверг, Чертановский районный суд Москвы 5 октября заключил под домашний арест до 7 ноября пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова по уголовному делу о мошенничестве. Ампелонский уже обжаловал это решение суда.

Уголовное дело находится в производстве следственного управления по Южному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве.

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