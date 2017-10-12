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Пожар на территории завода "Серп и Молот" в Москве локализован

Происшествия
12 октября, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Часть здания обрушилась

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Возгорание в здании на территории завода "Серп и Молот" в Москве локализовано на площади 300 кв. метров. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах города.

"Пожар локализован на площади 300 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, произошло обрушение средней части здания.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, в центре столицы по адресу: Золоторожский Вал, д. 11, горит выселенное трехэтажное здание. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Тушение осложняет удаленность от источников воды.

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