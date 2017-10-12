Вода начала уходить из подтопленных поселков в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Вода начала постепенно уходить из поселков в пригородах Зеленоградского городского округа под Калининграда, подтопленных из-за затяжных дождей и размыва дамбы у реки Медвежья. Об этом ТАСС сообщили в четверг в региональном Главке МЧС.

"Вода постепенно сходит, - сказал представитель ведомства, - работы в районе продолжаются, сколько потребуется времени для окончательной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, пока сказать сложно". В ликвидации ЧС к настоящему времени задействовано 117 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС - 76 человек и 12 единиц техники, уточнил собеседник.

По словам представителя ведомства, к настоящему времени удалось восстановить почти 60 м дамбы у реки Медвежья, уложено до 4 тыс. мешков с песком, общей массой свыше 100 тонн. Ведется откачка воды с подтопленных участков. По сообщению администрации Зеленоградского округа, в реке Тростянка отмечено падение уровня воды на 12 см.

Причины ЧС

Как сообщила ранее пресс-служба правительства области, в зону подтопления в Зеленоградском городском округе попали около 20 поселков. Причиной, по данным муниципалитета, стали затяжные дожди, продолжающиеся с 3 октября, неисправность дамбы и перелив воды из реки Медвежья в реку Тростянка, неспособность насосных станций откачать воду с низменных участков, несвоевременная очистка русел малых рек.

По данным МЧС, наиболее сложная ситуация сложилась в районах поселков Грачевка, Малиновка, Заостровье, где пострадали 14 участков. Речь идет о строениях на территориях некоммерческих садоводческих товариществ. В районах ЧС находятся дома, в которых постоянно живут люди, однако это не населенные пункты в обычном понимании, уточнили в ведомстве.

Там добавили, что подтоплены придомовые территории, данных о поступлении воды в дома нет. Необходимость в эвакуации населения отсутствует.

Таких дождей давно не было

Жители поселков, оказавшихся в зоне подтопления, сообщают, что таких сильных дождей в районе не было последние пять лет, дренажная система не справляется с потоками воды. Некоторые сетуют на подтопленные бытовки и сараи. В калининградском Гидрометцентре подтвердили, что в области с начала октября выпало много осадков. В ряде районов, в том числе в зоне подтопления поселков, их количество уже вдвое превысило месячную норму. "В отдельных районах области, на побережье Балтийского моря за первые 10 дней октября выпало уже 152 мм осадков, что почти в два раза выше месячной нормы октября, которая для этих мест составляет 82 мм", - сказал представитель метеослужбы.

В администрации муниципалитета ТАСС сказали, что на некоторых участках вода подошла к домам и зашла в погреба, но "в большинстве случаев уже справились с ситуацией, вода начинает уходить".

На территории Зеленоградского округа введен режим чрезвычайной ситуации. Глава городской администрации Сергей Кошевой контролирует ход работ на месте, сообщили в муниципалитете. Создан оперативный штаб, который координирует действия служб, задействованных в ликвидации последствий стихии. Обстановка в муниципалитете также взята под особый контроль областным правительством.

По обращению региональных властей к ликвидации последствий стихии привлечены военнослужащие отдельного морского инженерного полка Балтийского флота и плавающие транспортеры ПТС-2". Военные разбили на месте полевой лагерь и участвуют в работах по восстановлению размытой дамбы.

Изменений погоды не ожидается

Как сообщили в калининградском Гидрометцентре, дожди будут продолжаться в области с небольшими перерывами до конца недели. Непогода обусловлена влиянием циклонов, которые один за другим подходят к области из Атлантики.

Из-за затяжных дождей в 13 городских округах и районах области с 9 по 25 октября введен режим ЧС регионального характера. На низменных участках сельхозугодий наблюдаются застои воды, что затрудняет проведение сельхозработ и ведет к гибели урожая. В связи со сложившейся ситуацией Министерству сельского хозяйства области поручено подготовить обращение в правительство РФ об оказании дополнительной финансовой помощи из резервного фонда федерального правительства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.