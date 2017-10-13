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ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Все лесные пожары в Приморье локализованы, в лесах края действует 28 локализованных очагов на площади почти 1,7 тыс. га, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
"Сейчас на территории лесного фонда действует 28 локализованных очагов пожара на площади почти 1,7 тысяч гектаров, за сутки ликвидировано 17 пожаров на площади около одной тысячи гектаров. Тушение пожаров продолжается в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие почти 400 человек, задействовано 77 единиц техники", - говорится в сообщении.
Новых лесных пожаров в Приморье за сутки не зарегистрировано.
Ранее ТАСС сообщал, что в четверг, 12 октября, в крае был введен особый противопожарный режим.