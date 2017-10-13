Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все лесные пожары в Приморье локализованы

Происшествия
13 октября, 3:39 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 13, октября. /ТАСС

Тушение продолжается в в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе, сообщили в администрации региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Все лесные пожары в Приморье локализованы, в лесах края действует 28 локализованных очагов на площади почти 1,7 тыс. га, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Сейчас на территории лесного фонда действует 28 локализованных очагов пожара на площади почти 1,7 тысяч гектаров, за сутки ликвидировано 17 пожаров на площади около одной тысячи гектаров. Тушение пожаров продолжается в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие почти 400 человек, задействовано 77 единиц техники", - говорится в сообщении.

Новых лесных пожаров в Приморье за сутки не зарегистрировано.

Ранее ТАСС сообщал, что в четверг, 12 октября, в крае был введен особый противопожарный режим.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
2
МО РФ: США наращивают ПРО, чтобы применять ядерное оружие с минимальными издержками
3
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
4
Громыко: Румыния проиграла в результате разрыва отношений с РФ
5
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
6
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
7
Врио главы Омской области Александр Бурков назначил трех советников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама