СК возбудил дело по факту наезда автомобиля на группу школьников в Башкирии

УФА, 13 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту наезда автомобиля на группу школьников в Туймазинском районе Башкирии, в результате которого четыре подростка пострадали. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Возбуждено уголовное дело по подозрению 26-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - говорится в сообщении.

Также начата проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Она проводится в отношении руководителей школы №4 города Туймазы, где учились пострадавшие дети. По данным СК, в момент ДТП "несовершеннолетние находились в составе классной группы под руководством учителя".

Как сообщалось ранее, в пятницу около 10:00 мск на 1 километре автодороги "Октябрьский - Япрыково - Туймазы" 26-летний местный житель ехал на автомобиле без права управления транспортным средством. Он не справился с управлением и допустил наезд на группу школьников, которые двигались по обочине дороги. Четверо подростков обратились за медицинской помощью, у одного из них тяжелые травмы.

"Изъят автомобиль подозреваемого, назначена автотехническая судебная экспертиза. Вопрос о мере пресечения подозреваемого будет решен после выписки его из стационара, где он находится в связи с получением травм в результате аварии", - добавили в управлении.