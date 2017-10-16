Источник: ни одно сообщение об угрозах взрыва в Москве не подтвердилось

Тиллерсон ответил на вопрос о "публичной кастрации" ТрампомМеждународная панорама 16 октября, 1:15
Российский баритон Дмитрий Хворостовский отмечает 55-летиеКультура 16 октября, 0:26
Мария Шарапова по специальному приглашению выступит на теннисном "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 16 октября, 0:11
В Сочи открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовОбщество 15 октября, 23:59
Скворцова призвала развивать волонтерские проекты в медицинеОбщество 15 октября, 23:55
Хет-трик Икарди принес "Интеру" победу над "Миланом" в матче чемпионата ИталииСпорт 15 октября, 23:46
Курц после победы своей партии на выборах станет канцлером АвстрииМеждународная панорама 15 октября, 23:26
Участник ВФМС из Кении сделал предложение девушке после открытия фестиваля в КалининградеОбщество 15 октября, 23:15
Более 900 тыс. жителей Киргизии поддержали на выборах президента кандидатуру ЖээнбековаМеждународная панорама 15 октября, 23:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полиция и кинологи обследовали все "заминированные" в Москве в воскресенье объекты, угроза взрыва нигде не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Порядка 20 объектов обследовано в Москве, куда поступили вызовы об угрозах взрыва. Ни одно сообщение не подтвердилось", - сказал собеседник агентства
Он напомнил, что в результате ложных сообщений было эвакуировано более 12 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в число "заминированных" объектов вошли гостиницы, торговые центры и станции метро.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября.
По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах РФ.