Источник: ни одно сообщение об угрозах взрыва в Москве не подтвердилось

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полиция и кинологи обследовали все "заминированные" в Москве в воскресенье объекты, угроза взрыва нигде не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Порядка 20 объектов обследовано в Москве, куда поступили вызовы об угрозах взрыва. Ни одно сообщение не подтвердилось", - сказал собеседник агентства

Он напомнил, что в результате ложных сообщений было эвакуировано более 12 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в число "заминированных" объектов вошли гостиницы, торговые центры и станции метро.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября.

По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах РФ.