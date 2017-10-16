В Пермском крае из шахты эвакуировали 170 человек

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сто семьдесят человек эвакуированы из шахты калийного комбината в Соликамском районе Пермского края, где возник пожар. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На поверхность выведены 170 человек, эвакуация 127 рабочих продолжается", - сказал собеседник агентства, уточнив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

ЧП произошло на шахте первого Соликамского калийного рудоуправления. "Пожар возник на глубине 400 м при демонтаже старого оборудования на площади 30 кв. м. По некоторым данным, загорелись пластиковые трубы. Всего под землей находились 297 человек", - сказал источник.

По его словам, энергоснабжение шахты и вентиляция не нарушены.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС по Пермскому краю подтвердили информацию о возгорании в шахте. В ликвидации пожара задействованы отделения военизированной горноспасательной части.