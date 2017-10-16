Суд оставил под арестом более 1 млн руб. на счетах отца полковника Захарченко в Сбербанке

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под арестом более 1 млн рублей на счетах Виктора Захарченко - отца бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко, в Сбербанке, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Решение Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил судья.
Ранее арест был наложен на счета в банке, три квартиры в Москве (на Пречистенке, Мичуринском и Ленинском проспектах), четыре машино-места, дом и нежилой участок в Ростовской области. По словам адвоката Вадима Мышлявкина, общая сумма арестованного имущества намного превышает вменяемый Виктору Захарченко ущерб. Кадастровая стоимость объектов составляет около 400 млн рублей.
Уголовное дело о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" было возбуждено в отношении Виктора Захарченко, советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, а также бывшего председателя правления банка Сергея Гриба, который в настоящее время находится за рубежом и объявлен в розыск.
Виктор Захарченко обвиняется по двум эпизодам преступной деятельности по ч. 5 ст. 33 и ст. 160 ("Организация растраты") и по ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере") УК РФ. Пособником Захарченко- старшего является, по мнению следствия, советник председателя правления ББР-банка Владимир Корьевкин. По словам его адвоката Дарьи Евмениной, Корьевкину вменяется растрата 1,5 млн рублей в период с июля 2014 года по апрель 2015 года. Этими деньгами Виктор Захарченко, которого Корьевкин взял на должность вице-президента банка с окладом в 150 тыс. рублей без должного образования и опыта, распорядился в своих корыстных интересах.
После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за его фиктивную работу. Таким образом, считает следствие, Захарченко причинил банку ущерб в размере 4 млн рублей.
Ранее следователь заявлял, что дело Виктора Захарченко не связано с делом его сына - полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в получении миллионных взяток. Захарченко-младший прославился не своим задержанием, а обнаруженной у него в квартире на Ломоносовском проспекте в Москве суммой денег, поразившей сначала следователей, а потом и общественность. По данным СК, во время обыска у Захарченко были изъяты деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Сам полковник полиции утверждает, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.
Следствие еще устанавливает происхождение этих денежных средств. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в этой кредитной организации обысках. Источник предполагал, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а часть этих денег и была обнаружена при обыске.