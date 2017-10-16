Губернатор Пермского края взял на контроль ЧП на шахте в Соликамске

Экспонаты руками трогать: как путешествуют люди с ограниченными возможностямиОбщество 16 октября, 13:03
В отношении министра природных ресурсов Омской области организуют проверку из-за выбросовСибирь 16 октября, 13:03
Левченко предложил разработать систему стимулирования сбора налогов для регионов-доноровНовости партнеров 16 октября, 13:02
"Сухой" передал ВКС России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34Армия и ОПК 16 октября, 13:00
Вопрос об участии штангистов РФ в Юношеской олимпиаде будет решен на исполкоме IWFСпорт 16 октября, 12:59
Павел Колобков примет участие в праздновании 500 дней до Зимней универсиады-2019Новости партнеров 16 октября, 12:57
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России TelegramОбщество 16 октября, 12:50
Что регионы РФ будут делать с объектами после ЧМ-2018Спорт 16 октября, 12:38
Погрузка экспортных грузов на сети РЖД в адрес российских портов выросла на 6%Транспорт 16 октября, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Губернатора Пермского края Максим Решетников взял на личный контроль ЧП на калийном комбинате в Соликамском районе Пермского края, где возник пожар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства.
"Ситуация находится на контроле у министра территориальной безопасности, который оперативно докладывает об обстановке губернатору", - сказали в пресс-службе.
16 октября в 12:25 на руднике СКРУ-1 в городе Соликамске компании "Уралкалий" произошло задымление горной выработки 5 Юго-Западной панели. Задействован план ликвидации аварии, персонал выведен из зоны задымления. В настоящий момент подразделение горноспасателей проводит обследование горной выработки на предмет источника задымления.
Пострадавших нет, производство работает в штатном режиме. К настоящему моменту осталось эвакуировать 26 рабочих.