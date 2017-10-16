Губернатор Пермского края взял на контроль ЧП на шахте в Соликамске

ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Губернатора Пермского края Максим Решетников взял на личный контроль ЧП на калийном комбинате в Соликамском районе Пермского края, где возник пожар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства.

"Ситуация находится на контроле у министра территориальной безопасности, который оперативно докладывает об обстановке губернатору", - сказали в пресс-службе.

16 октября в 12:25 на руднике СКРУ-1 в городе Соликамске компании "Уралкалий" произошло задымление горной выработки 5 Юго-Западной панели. Задействован план ликвидации аварии, персонал выведен из зоны задымления. В настоящий момент подразделение горноспасателей проводит обследование горной выработки на предмет источника задымления.

Пострадавших нет, производство работает в штатном режиме. К настоящему моменту осталось эвакуировать 26 рабочих.