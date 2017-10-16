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Эвакуация из горящей шахты в Пермском крае завершена

Происшествия
16 октября, 12:52 UTC+3 МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Данных о пострадавших нет

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Все рабочие эвакуированы из шахты калийного комбината в Соликамском районе Пермского края, где в понедельник утром возник пожар. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

"На поверхность выведены 287 из 297 шахтеров, которые находились под землей. Десять из них обеспечивают работу шахты. Данных о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло на шахте Соликамского калийного рудоуправления. Пожар возник на площади 30 кв. м. на глубине 400 м при демонтаже старого оборудования. По предварительным данным, загорелись пластиковые трубы. Энергоснабжение и вентиляция шахты не нарушены.

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