Эвакуация из горящей шахты в Пермском крае завершена

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Все рабочие эвакуированы из шахты калийного комбината в Соликамском районе Пермского края, где в понедельник утром возник пожар. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
"На поверхность выведены 287 из 297 шахтеров, которые находились под землей. Десять из них обеспечивают работу шахты. Данных о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
ЧП произошло на шахте Соликамского калийного рудоуправления. Пожар возник на площади 30 кв. м. на глубине 400 м при демонтаже старого оборудования. По предварительным данным, загорелись пластиковые трубы. Энергоснабжение и вентиляция шахты не нарушены.