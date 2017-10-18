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В Приморье за прошедшие сутки потушены восемь лесных пожаров на площади в 700 га

Происшествия
18 октября, 3:44 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 18, октября. /ТАСС

Продолжается тушение лесов в шести районах края

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ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Пожарные и спасатели ликвидировали за сутки восемь лесных пожаров в пяти муниципалитетах Приморского края на площади более 700 га. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации края.

"В Приморье за прошедшие сутки ликвидировано восемь лесных пожаров. Пожары потушены в Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе на площади более 700 гектаров", - говорится в сообщении.

При этом в шести районах края тушение лесов продолжается. Осталось еще 16 пожаров на площади около 2,5 тыс. гектаров, огонь локализован на площади около 1,7 тыс. гектаров.

"В ликвидации возгораний принимают участие более 200 человек, задействовано 40 единиц техники. Сейчас большинство пожаров действуют в труднодоступной для проезда техники местности", - отмечает пресс-служба.

На территории региона стоит сухая и ветреная погода, которая способствует быстрому распространению огня. В течение суток в Приморье пожарные подразделения 26 раз выезжали на тушение палов сухой травы, в трех случаях они переросли в пожары.

Ранее сообщалось, что с 12 октября 2017 года на территории края действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

С начала года за несоблюдение мер пожарной безопасности в Приморье оштрафовано 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 млн рублей. В этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

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