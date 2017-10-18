Лидер "Христианского государства" Калинин был осужден за убийство в Норильске

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Лидер организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин, обвиняемый по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда" и в экстремизме, был судим в Норильске за убийство. Об этом он сам заявил в Мосгорсуде, где в среду решается вопрос о законности его ареста.

"В 2002 году я был осужден Норильским судом по статье 105 ("Убийство") УК РФ, а освободился в 2009 году по УДО. А также был осужден по статье 162 ("Разбой") и 327 ("Подделка документов") УК РФ", - сказал он.

Кроме того, он заявил, что сам добровольно явился в отделение полиции 23 сентября.

Таганский суд Москвы 23 сентября санкционировал арест Калинина на два месяца. В жалобе адвокат Калинина просил отменить постановление суда об аресте его подзащитного и избрать ему более мягкую меру пресечения.

По данным МВД, уголовное дело было возбуждено по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от показа фильма под угрозой применения насилия в отношении зрителей и причинения ущерба собственникам кинотеатров. Как ранее сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, следствие вменяет Калинину организацию принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ч. 2 ст. 179 УК РФ).

Кроме того, в отношении лидера "Христианского государства" подразделением СК РФ по Москве возбуждено дело об экстремизме по ст. 282 УК РФ.