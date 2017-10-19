Суд арестовал обвиняемую в наезде на пешеходов в Харькове

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Водитель Елена Зайцева, обвиняемая в гибели пяти пешеходов и ранении шести в результате ДТП в Харькове, задержана и арестована судом. Об этом в четверг сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook.

"Виновница задержана полицией и арестована судом", - написал министр, при этом Аваков не назвал срок ареста. "Полиция проводит расследование, изучает, в том числе, роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП, по результатам которого, надеюсь, суд примет адекватное тяжести содеянного каждым из них решение", - добавил глава МВД.

В связи с происшествием Аваков потребовал от Верховной рады "немедленно, до конца текущего года, принять находящиеся в парламенте и правительстве законодательные акты, позволяющие ввести в действие повсеместное применение процедур автоматической видеофиксации нарушений и жесткие штрафы, радикальное ужесточение наказания за вождение автомобилей в пьяном виде". Министр напомнил, что "в 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях на Украине погибли 3 тыс. 187 человек, травмировано 32 тыс. 079 человек, а за девять месяцев 2017 года на дорогах погибло 2 тыс. 317 и травмировано 25 тыс. 082 наших граждан".

ДТП в Харькове произошло в среду вечером. Известно, что автомобиль 20-летней Зайцевой сбил пешеходов, в результате чего пять человек погибли, шестеро травмированы, из них двое получили тяжелые травмы, среди них - беременная женщина, за жизнь которой борются врачи. По факту ДТП открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Виновнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Елена Зайцева, согласно сообщениям СМИ, является дочерью местного бизнесмена.