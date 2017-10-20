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Причины аварии на газопроводе в Подмосковье выяснит специальная комиссия

Происшествия
20 октября, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

В настоящее время подразделения компании "Газпром трансгаз Москва" готовятся к восстановительным работам

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Специальная комиссия выяснит причины аварии на магистральном газопроводе "Средняя Азия - Центр - 2" в Подмосковье, ведется подготовка к восстановительным работам. Об этом ТАСС сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании "Газпром трансгаз Москва".

"Подразделения ООО "Газпром трансгаз Москва" ведут подготовку к восстановительным работам. Расследованием причин происшествия занимается специально созданная комиссия", - сообщили в компании.

В пресс-службе подчернули, что инцидент не повлиял на газоснабжение потребителей, транспортировка газа ведется по параллельным ниткам газопровода.

Разрыв магистрального газопровода произошел в пятницу в 05:58 мск в поле между Красной поймой и Двуглиново, сообщили ранее в ситуационном центре Минэнерго России. Образовавшийся в результате прорыва газопровода факел достигал в высоту 20 метров.

Специалисты отключили аварийный участок в 6:03, в 6:30, по данным центра, было прекращено выгорание остаточного газа. В подмосковном главке МЧС сообщили, что сокращения транспорта газа и последствий для потребителей в связи с аварией не было, в областном Минздраве подтвердили, что за помощью из-за инцидента никто не обращался.

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