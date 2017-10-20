Суд принял иск Генпрокуратуры РФ о передаче имущества полковника Захарченко государству

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства обнаруженных и арестованных в ходе расследования уголовного дела денежных средств и иного имущества, полученных бывшим сотрудником ГУЭБиПК МВД России Дмитрием Захарченко. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Иск зарегистрирован 19 октября. Дата рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде.

Как ранее сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, обращению в доход государства подлежат 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест, расположенных в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей, золотой слиток, всего имущества и денежных средств на общую сумму около 9 млрд рублей.