Эксперт: заблокированных в Кузбассе шахтеров могут вывести в течение суток

КЕМЕРОВО, 21 декабря. /ТАСС/. Проходчикам, заблокированным из-за обрушения породы в шахте "Есаульская" в Кузбассе, ничто не угрожает, технология по спасению отработана и в течение суток людей могут вывести на поверхность, сообщил ТАСС председатель Новокузнецкой территориальной организации Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Михаил Шутов.

"По той информации, которой я располагаю, могу с точностью, наверное до 100 % сказать, что сегодня ситуация ничем не угрожает, люди находятся в большом закрепленном пространстве. Туда пробурены скважины, через которые поступает воздух, доставлены теплая одежда, одеяла, пища и вода, поэтому сегодня [нет] угрозы жизни. Думаю, что в течение суток должны вопрос решить с тем, что они выйдут оттуда. Технология, которая разработана для того, чтобы извлечь людей из этого зала достаточно отработана, реальна - не вижу больших проблем, чтобы их достали, нужно только время", - сказал Шутов.

По предварительным данным, состояние рабочих нормальное. Как сообщили ТАСС работники шахты, в день обрушения под землей шла обычная работа без авралов, ни о каких нештатных ситуациях до обрушения речь не шла.

Обрушение на шахте

В среду вечером на шахте "Есаульская" произошло обрушение породы в вентиляционном штреке (горизонтальная выработка) шахты на глубине 300 метров. Сто горняков эвакуировались. Три человека заблокированы в шахте, они не пострадали, связь с ними установлена. Длина завала, по предварительным оценкам, составляет около 10 метров.

С одним из находящихся под землей шахтеров связался губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Глава Кузбасса в беседе с проходчиком Алексеем Ильиных попросил шахтеров не паниковать и сказал, что делается все возможное для их спасения. По словам Ильиных, обстановка на участке, где они находятся, стабильная.

По факту обрушения проводит проверку Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Шахта "Есаульская" находится под управлением "Распадской угольной компании", которая осуществляет функции управляющей организации в отношении угольных активов ПАО "Распадская" и "ОУК "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза"). Как сообщили в компании, после происшествия и на время восстановительных работ проходка на шахте приостановлена.