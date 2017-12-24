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Баллон с газом, взорвавшийся в высотке в Омске, установили незаконно

Происшествия
24 декабря, 1:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Прокуратура проводит проверку в отношении лиц, ответственных за организацию подачи газа в жилой дом

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Баллон с газом, который взорвался в квартире десятиэтажного дома в Омске, был установлен незаконно. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте областной прокуратуры.

Прокуратура Омской области начала проверку законности действий уполномоченных лиц, ответственных за организацию подачи газа в 10-этажный жилой дом, где в субботу в одной из квартир произошел взрыв газового баллона.

"Предварительно установлено, что, <..> 23 декабря 2017 года, в квартире на последнем этаже десятиэтажного жилого дома на улице 2-й Амурский проезд в г. Омске произошел взрыв баллона газа, незаконно установленного в помещении", - говорится сообщении, размещенном на сайте областной прокуратуры.

Также уточняется, что "по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования". В результате взрыва с ожогами и переломами госпитализирована хозяйка квартиры, разрушены две панельные плиты дома, введенного в эксплуатацию несколько месяцев назад. Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, проводимой органами полиции по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали четыре квартиры. 85 жильцов, находятся в пункте временного размещения гостинице "Иртыш".

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