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В ДТП в Коми пострадали девять жителей Пермского края

Происшествия
24 декабря, 11:56 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 24, декабря. /ТАСС

Четверо пострадавших отправлены в больницу

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ПЕРМЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Девять жители Пермского края пострадали в ДТП в Коми, из них четверо взрослых и один ребенок госпитализированы. Об этом сообщает в воскресенье Министерство здравоохранения Прикамья.

"Среди получивших травмы (в ДТП в Коми) девяти пассажиров из Пермского края, из них четверо взрослых и один ребенок госпитализированы. По поручению главы краевого Минздрава Дмитрия Матвеева специалисты Министерства контролируют ситуацию и следят за ходом лечения каждого жителя Прикамья", - сообщили в Минздраве региона.

Авария произошла в воскресенье около 03:00 мск на 10-м км дороги Куратово - Широкий Прилук в Сысольском районе Коми. Экскурсионный автобус Mercedes, следовавший по маршруту Великий Устюг - Чебоксары - Казань - Пермь, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 50 человек: водитель и 49 пассажиров - жители Татарстана и Пермского края.

Пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, пять взрослых и один ребенок госпитализированы в Сысольскую ЦРБ в селе Визинга в Коми.

У пострадавших диагностированы травмы головы, переломы, ушибы позвоночника, состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

Всем пострадавшим оказывается психологическая помощь. По данным Минздрава Прикамья, тяжелое состояние не диагностировано ни у одного из пострадавших, погибших нет. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

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