Обвиняемый в РФ в шпионаже норвежец отрицает вину

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Подданный Норвегии Фруде Берг, арестованный в России по делу о шпионаже, отрицает вину и заявляет, что не причастен ни к какой шпионской деятельности. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Илья Новиков.

"Мой доверитель вину не признает. Берг не причастен ни к какой шпионской деятельности", - сказал Новиков. Адвокат предположил, что Берга могли использовать "втемную". "Допускаю, что его мог использовать настоящий шпион", - сказал защитник.

19 декабря Лефортовский суд санкционировал арест до 5 февраля 2018 года обвиняемого в шпионаже Берга, задержанного сотрудниками ФСБ РФ 5 декабря в Москве в ходе спецоперации при получении документов, содержащих секретные сведения. Следствие считает, что эти документы, касающиеся Военно-морского флота РФ, Бергу передавал арестованный в конце ноября Лефортовский судом гражданин РФ Алексей Житнюк, который обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

По данным Норвежской государственной телерадиокомпании, 62-летний Берг ранее работал на пункте пропуска через границу Норвегии и РФ на должности инспектора в подчиненном норвежскому минюсту пограничном комиссариате, который отвечает за соблюдение положений двустороннего договора о режиме российско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов. В 2014 году Берг, проживающий в норвежском городе Киркенес в 9 км от границы с РФ, вышел на пенсию.