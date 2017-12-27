Источник: пожар в комплексе "Флакон" на севере Москвы потушен

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пожар в комплексе "Дизайн- завод "Флакон" на севере Москвы ликвидирован, из здания эвакуировали 30 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Из-за небольшого возгорания, произошедшего на втором этаже, было эвакуировано 30 человек, площадь возгорания составила 9 кв. м", - сказал собеседник агентства. Людей эвакуировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Ранее источник ТАСС сообщил, что на территории комплекса "Дизайн-завод "Флакон", расположенного по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 2, произошел пожар. Информация о пострадавших не поступала.