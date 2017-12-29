Пожар в ангаре на юго-западе Москвы потушен

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пожар в металлическом ангаре на площади 600 кв. м, который произошел на Большой Черемушкинской улице в Москве ликвидирован. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Пожар в настоящее время ликвидирован. Площадь горения составила 600 кв. м. В настоящее время производится разборка конструкций и проливка. Информации о пострадавших не поступала", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в четверг на Большой Черемушкинской улице 25 стр. 112 произошло возгорание в металлическом ангаре на площади 1 тыс. кв. м, позже информация была уточнена, площадь составила 600 кв. м. В результате происшествия произошло частичное обрушение ангара, по предварительной информации, там хранились пластиковые автомобильные бампера.