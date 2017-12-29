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Россиян среди пострадавших при взрыве в ночном клубе в Колумбии нет

Происшествия
29 декабря, 21:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Сообщается, что местная полиция уже задержала двух человек - мужчину, бросившего гранату, и женщину, которая ее принесла

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ТАСС, 29 декабря. Россиян среди пострадавших при взрыве гранаты в ночном клубе в муниципалитете Каукасия в Колумбии, по предварительным данным, нет. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Боготе.

"По предварительным данным, наших соотечественников среди пострадавших нет", - сказали в дипмиссии.

Как стало известно ранее, в пятницу при взрыве гранаты в ночном клубе пострадали более 30 человек, 11 из них в тяжелом состоянии.

Глава муниципалитета Оскар Анибаль Суарес сообщил, что полиция задержала двух человек - мужчину, бросившего гранату, и женщину, которая ее принесла. По словам Суареса, мужчина является одним из наемных убийц банды "Клан Залива" (Clan del Golfo, "Клан дель Гольфо").

Правоохранительные органы проводят расследование нападения. Основными версиями случившегося являются рэкет и сведение счетов между преступными группировками.

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