Источник: в Москве "заминировали" как минимум семь зданий

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Людей из семи зданий эвакуируют в столице из-за угрозы взрыва в преддверии Нового года. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в экстренных службах.

"За несколько минут в Москве поступили угрозы взрыва по шести адресам - ул. Декабристов, 35, Сивцев Вражек, 3, ул. Новый Арбат, 3, Тверская, 22, Народного ополчения д. 40 к. 1, Пятницкий переулок, 10 стр. 1, а также Большая Пироговская 37-43", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на место следуют кинологи для проверки помещений.

Ранее в Москве уже уже сообщалось об угрозе в ряде крупных торговых центров - ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского, ТЦ "РИО" на Ленинском проспекте, ТЦ "Гудзон" на Каширском шоссе, ТЦ "Хорошево" на Хорошевском шоссе, а также ТЦ "Мега" в Химках. По всем адресам проводилась проверка, угрозы оказались ложными.

В общей сложности с сентября по декабрь анонимные звонки поступали в 190 городах, были "заминированы" более 3,5 тыс. объектов и эвакуированы более 2,5 млн человек. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.