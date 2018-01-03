Полиция возбудила дело по факту унесшей 10 жизней аварии в ХМАО

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Полиция Ханты-Мансийского автономного округа возбудила уголовное дело по факту ДТП на автодороге Ханты-Мансийск - Советский, в результате которого погибли 10 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Следственным управлением УМВД России по ХМАО - Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). На месте происшествия работают сотрудники Следственного управления полиции, проводится комплекс первоочередных следственных действий, направленных на установку всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве.

В ДТП с участием двух легковых автомобилей на автодороге регионального значения в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района ХМАО погибли 10 человек, в том числе четверо детей. Прокурор округа Евгений Ботвинкин выехал на место происшествия с целью координации работы правоохранительных органов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, трасса на момент столкновения была в нормальном состоянии, она была обработана специальными реагентами.