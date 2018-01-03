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Полиция возбудила дело по факту унесшей 10 жизней аварии в ХМАО

Происшествия
3 января, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Ранее сообщалось, что на место трагедии выехал прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Полиция Ханты-Мансийского автономного округа возбудила уголовное дело по факту ДТП на автодороге Ханты-Мансийск - Советский, в результате которого погибли 10 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Следственным управлением УМВД России по ХМАО - Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). На месте происшествия работают сотрудники Следственного управления полиции, проводится комплекс первоочередных следственных действий, направленных на установку всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве.

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В ДТП с участием двух легковых автомобилей на автодороге регионального значения в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района ХМАО погибли 10 человек, в том числе четверо детей. Прокурор округа Евгений Ботвинкин выехал на место происшествия с целью координации работы правоохранительных органов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, трасса на момент столкновения была в нормальном состоянии, она была обработана специальными реагентами.

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Крупное ДТП в Югре Ханты-Мансийский автономный округ
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