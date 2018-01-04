В Чечне при спецоперации ликвидирован расстрелявший начальника отделения полиции

ГРОЗНЫЙ, 4 января. /ТАСС/. Мужчина, расстрелявший в среду вечером начальника отдела полиции села Автуры, в ходе спецоперации ликвидирован. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов.

"В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудники МВД по Чеченской Республике совместно с военнослужащими Росгвардии установили местонахождение разыскиваемого за убийство полицейского мужчину, который при задержании ответным огнем был уничтожен", - сказал глава МВД.

По его словам, ранее судимый 27-летний житель Чечни Хамзат Баймурадов был обнаружен и блокирован на окраине села Автуры Шалинского района республики. Пострадавших при нейтрализации Баймурадова среди участников спецоперации нет.