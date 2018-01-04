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Пожар на фабрике под Новосибирском угрожал пяти частным домам

Происшествия
4 января, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

В МЧС заявили, что дома удалось отстоять

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Пожар в ангаре в поселке Чернореченском Новосибирской области, где располагались обувное производство и склад, угрожал пяти частным домам. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

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"Пожарно-спасательные подразделения не допустили распространения пожара на пять частных жилых домов", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте пожара работает передвижная лаборатория, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе не зафиксировано.

"Проводятся работы по проливке и разбору конструкций. К ликвидации пожара привлечены более 90 человек и 29 единиц техники", - сообщили в МЧС.

По данным экстренных служб, в результате пожара погибли 10 работников предприятия и склада.

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