Пожар на фабрике под Новосибирском угрожал пяти частным домам

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Пожар в ангаре в поселке Чернореченском Новосибирской области, где располагались обувное производство и склад, угрожал пяти частным домам. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Пожарно-спасательные подразделения не допустили распространения пожара на пять частных жилых домов", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте пожара работает передвижная лаборатория, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе не зафиксировано.

"Проводятся работы по проливке и разбору конструкций. К ликвидации пожара привлечены более 90 человек и 29 единиц техники", - сообщили в МЧС.

По данным экстренных служб, в результате пожара погибли 10 работников предприятия и склада.