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Власти Новосибирской области подтвердили гибель 10 человек на пожаре в Искитимском районе

Происшествия
4 января, 14:57 дата обновления: 4 января, 15:16 UTC+3

Еще два человека получили незначительные ожоги

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НОВОСИБИРСК, 4 января. /ТАСС/. Десять человек погибли в четверг при крупном пожаре в Искитимском районе Новосибирской области, граждан РФ, по предварительным данным, среди них не было. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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"По предварительной информации, на предприятии работало около 30 человек, являющихся гражданами иностранных государств. У предприятия имелись все необходимые разрешения для привлечения иностранных рабочих. В результате возникшего пожара, причины которого выясняются, погибли десять человек. По предварительным данным, граждан Российской Федерации среди них нет", - сообщает пресс-служба.

В результате пожара также пострадали два гражданина Китая.

"Двое граждан КНР, получившие незначительные ожоги конечностей, самостоятельно обратились в медицинское учреждение за помощью, а затем были отпущены домой", - сообщили в региональном главке МЧС.

Китайское генконсульство добавило, что в результате инцидента погибли семь граждан страны и один пострадал.  

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