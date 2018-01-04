Власти Новосибирской области подтвердили гибель 10 человек на пожаре в Искитимском районе

НОВОСИБИРСК, 4 января. /ТАСС/. Десять человек погибли в четверг при крупном пожаре в Искитимском районе Новосибирской области, граждан РФ, по предварительным данным, среди них не было. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По предварительной информации, на предприятии работало около 30 человек, являющихся гражданами иностранных государств. У предприятия имелись все необходимые разрешения для привлечения иностранных рабочих. В результате возникшего пожара, причины которого выясняются, погибли десять человек. По предварительным данным, граждан Российской Федерации среди них нет", - сообщает пресс-служба.

В результате пожара также пострадали два гражданина Китая.

"Двое граждан КНР, получившие незначительные ожоги конечностей, самостоятельно обратились в медицинское учреждение за помощью, а затем были отпущены домой", - сообщили в региональном главке МЧС.

Китайское генконсульство добавило, что в результате инцидента погибли семь граждан страны и один пострадал.