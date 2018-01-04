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Пожарные завершили работу на месте крупного пожара под Новосибирском

Происшествия
4 января, 15:11 UTC+3

В МЧС добавили, что запоздалый вызов пожарных привел к тяжелым последствиям

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Пожар на обувном производстве и складе в Новосибирской области полностью ликвидирован, пожарные завершили работу. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Новосибирской области.

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"Пожарные закончили проведение поисково-спасательных работ и действия по ликвидации возгорания на обувном производстве в поселке Чернореченском Искитимского района Новосибирской области", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что запоздалый вызов пожарных привел к тяжелым последствиям.

"На момент прибытия пожарных помещение ангарного типа площадью 2 тыс. кв. метров горело внутри открытым огнем по всей площади, что свидетельствует о позднем обнаружении и запоздалом сообщении о пожаре", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

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