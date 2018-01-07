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Задержанные в США из-за непогоды самолеты "Аэрофлота" приземлились в Москве

Происшествия
7 января, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

В аэропорт Шереметьево прибыли два рейса из Нью-Йорка

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Самолеты "Аэрофлота", задержанные из-за последствий сложных метеоусловий в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, прибыли в Москву утром 7 января. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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"Аэрофлот" сообщил об отмене 7 января нескольких рейсов между Москвой и Нью-Йорком

Согласно данным табло рейсов московского Шереметьево, SU123 (выполнялся как SU533) приземлился в Москве в 10:27 мск, а SU103 (выполнялся как SU539) - в 11:19 мск.

В субботу аэропорт имени Джона Кеннеди сообщил об ограничении числа прибывающих в Нью-Йорк пассажирских самолетов из-за сокращения пропускной способности воздушной гавани и необходимости обслужить пассажиров отбывающих рейсов. Как отметили в администрации воздушной гавани, такая ситуация стала последствием приостановки работы аэропорта из-за снегопада в четверг.

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