Задержанный в США из-за непогоды самолет "Аэрофлота" вылетел в Россию

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Самолет компании "Аэрофлот", выполняющий рейс SU533, 6 вечера вечером (ночь 7 января мск) вылетел из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса в Москву. Об этом сообщило посольство России в США.

"Рейс SU533 вылетел из Вашингтона в Москву. Рейс SU539 должен вылететь в течение часа. Счастливого Рождества!" - говорится в сообщении, размещенном в Twitter дипмиссии.

Рейс @aeroflot SU533 вылетел из Вашингтона в Москву. Рейс SU539 должен вылететь в течение часа. Счастливого Рождества! — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) 6 January 2018

Ранее "Аэрофлот" сообщил, что в расписание нескольких авиарейсов, отправляющихся 5 января в Нью-Йорк из московского аэропорта Шереметьево, были внесены изменения, вылеты задерживались в связи с приостановкой работы аэропорта имени Джона Кеннеди из-за снегопада. Два самолета авиакомпании были вынуждены уйти на запасной аэродром в Вашингтоне. Позже стало известно, что компания по наземному обслуживанию рейсов "Аэрофлота" в Вашингтоне SwissPort не могла обслужить рейсы российского авиаперевозчика, однако затем она подтвердила возможность предоставления своих услуг этим двум рейсам.

Как отметил в свою очередь посол России в США Анатолий Антонов, посольство находилось в постоянном контакте с Госдепартаментом по данному вопросу, сотрудники консульского отдела оказывали содействие российским гражданам в аэропорту.