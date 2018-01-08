Прокуратура проводит проверку по факту пожара в многоэтажном доме в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 8 января. /ТАСС/. Прокуратура выясняет обстоятельства крупного пожара, который произошел в понедельник в девятиэтажном жилом доме в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

"Прокуратура Тюменской области организовала проверку в связи с пожаром, который произошел вечером 8 января в жилом доме по улице Ткацкий проезд в Тюмени. <...> Прокуратура Ленинского округа города Тюмень начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации жилого дома", - говорится в сообщении.

По уточненным данным пресс-службы областного главка МЧС, в 15:41 мск загорелся утеплитель с первого по седьмой этаж, причем пламя распространилось на кровлю здания. Общая площадь пожара достигла примерно 1,5 тысячи квадратных метров, 160 человек были эвакуированы. В результате происшествия один человек погиб, еще один госпитализирован с отравлением продуктами горения. На данный момент возгорание потушено.

Для пострадавших подготовлен пункт временного размещения в гостинице "Колос". Для обогрева граждан используются автобусы Тюменского автотранспортного предприятия.