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В МВД Украины убийство юриста Ноздровской связывают с ее профессиональной деятельностью

Происшествия
8 января, 20:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, января. /ТАСС

Ранее в понедельник полиция задержала подозреваемого в убийстве

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КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Член коллегии МВД Украины и депутат Верховной рады от "Народного фронта" Антон Геращенко утверждает, что юриста Ирину Ноздровскую убили из-за ее профессиональной деятельности.

"Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность", - написал он в Facebook.

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Тело юриста Ирины Ноздровской было найдено 1 января в одной из рек Вышгородского района Киевской области. Последним наиболее громким делом Ноздровской стало расследование смерти родной сестры Светланы Сапатинской. Ее в сентябре 2015 года сбил автомобиль, за рулем в состоянии наркотического опьянения находился Дмитрий Россошанский, дядя которого занимал должность председателя Вышгородского районного суда. В мае 2017 года Россошанского признали виновным и приговорили к семи годам лишения свободы.

Суд по делу Россошанского 27 декабря отклонил апелляционную жалобу адвокатов, добивавшихся его освобождения, а 29 декабря стало известно об исчезновении Ноздровской. По словам депутата Верховной рады Мустафы Найема, на суде отец Россошанского открыто угрожал Ноздровской.

2 января глава пресс-службы управления полиции по Киевской области Николай Жукович сообщил, что следователи полиции рассматривают четыре ключевые версии убийства Ноздровской: профессиональная деятельность, деятельность, связанная с расследованием ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской, хулиганство и еще одна - что ее хотели изнасиловать. При этом в качестве первостепенной он выделил судебное дело о ДТП.

8 января в МВД Украины объявило о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской. Как сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, задержанный является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского.

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