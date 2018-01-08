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Стихийные бедствия нанесли США в 2017 году рекордный ущерб в размере $306 млрд

Происшествия
8 января, 20:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, января. /ТАСС

Самый значительный ущерб нанес ураган "Харви", ставший причиной потерь в размере $125 млрд

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ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Стихийные бедствия, среди которых разрушительные ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария" и лесные пожары, нанесли США в 2017 году рекордный ущерб в размере $306 млрд. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе Национального управления по исследованию океанов и атмосферы.

"В 2017 году США в общей сложности пострадали от 16 различных стихийных бедствий, при этом ущерб от каждого из них по отдельности превышает $1 миллиард, - говорится в документе. - Совокупный урон от этих 16 бедствий составил $306,2 млрд".

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Так, ураган "Харви", который принес с собой наводнение в Хьюстоне (столица Техаса и четвертый по величине город в США) и его окрестностях в августе и сентябре, стал причиной потерь в размере $125 млрд - самых значительных за 2017 год. Ураган "Мария", который привел в сентябре к гуманитарному кризису в Пуэрто-Рико, причинил ущерб на сумму в $90 млрд. А бушевавший во Флориде в сентябре ураган "Ирма" - на $50 млрд. Как отмечается в докладе, потери от лесных пожаров на западе страны, которые унесли жизни 54 человек, составили $18 млрд. Данная сумма в три раза превысила предыдущий рекорд.

Остальной урон был нанесен торнадо, засухами, сложными погодными условиями, наводнениями и другими. Предыдущий рекорд был установлен в 2005 году, когда стихийные бедствия, в том числе и ураган "Катрина", нанесли США ущерб в размере  $215 млрд. При этом "Катрина" остается крупнейшим стихийным бедствием, потери от которого в США составили $161 млрд. После нее идут ураганы "Харви", "Мария", а "Ирма" занял пятую строчку.

Как отмечает управление, 2017 год занял третье место среди самых теплых лет в США за всю историю метеонаблюдений, пропустив вперед лишь 2012 и 2016 годы.

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