Участник гонок на Gelandewagen арестован на 10 суток

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Лишенный водительских прав участник гонок на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen Абдувахоб Маджидов арестован судом на 10 суток после ДТП на юго-западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Черемушкинского районного суда столицы.

"Мировой судебный участок Черемушкинского суда Москвы признал виновным Маджидова в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами"), и назначил административный арест сроком на 10 суток", - сказал представитель суда.

Вечером 8 января в районе дома № 66 по улице Профсоюзной произошла авария с участием двух автомобилей, водители которых вызвали наряд ГИБДД для оформления ДТП. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС один из участников ДТП предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные в одной из стран ближнего зарубежья. У полицейских возникло подозрение, что он использует документы, выданные на другие данные. Кроме того, сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников так называемых гонок с полицией на внедорожнике Mercedes в мае 2016 года Абдувахоба Маджидова, в отношении которого судом было принято решение о лишении права управления транспортными средствами.

22 мая 2016 года сын вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров, Маджидов и Виктор Усков, грубо нарушая правила дорожного движения и игнорируя указания сотрудников ГИБДД, устроили гонки с полицией на Ленинском проспекте в Москве. Внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen принадлежал Шамсуарову, за рулем находился Маджидов. При этом саму гонку молодые люди транслировали в интернете.

Постановлением суда Маджидову было назначено 200 часов обязательных работ за езду без водительского удостоверения. Двое других подсудимых были признаны виновными в оскорблении полицейских.