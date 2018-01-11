Лидер секты "бога Кузи" отверг все обвинения в суде

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению по существу дела лидера секты "бога Кузи" Андрея Попова, обвиняющегося в избиении адептов и мошенничестве на сумму более 7 млн рублей.

Как передает корреспондент ТАСС, Попов в суде отверг обвинения.

"Свою вину полностью отрицаю", - сказал он.

Попов и его ближайшие помощники были задержаны в сентябре 2015 года. Главному бухгалтеру секты Галине Маркевич, Попову и двум его пособницам - Надежде Розановой и Жанне Фролушкиной - предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ст. 239 ("Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью") УК РФ.

В квартирах по семи адресам в Москве в ходе обысков были изъяты около 43 млн рублей и свыше $100 тыс., специфическая литература и экзотические животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях. Также были изъяты персональные компьютеры и тетради с бухгалтерскими записями, которые свидетельствуют о противоправной деятельности членов секты по завладению деньгами адептов.

Доводы обвинения

Гособвинитель открыла заседание, огласив свое заключение по делу, согласно которому обвиняемые создали некоммерческую организацию для получения прибыли с применением насилия и идеологической обработки. Из материалов дела следует, что противоправная деятельность Попова началась в 2007 году, когда он со своими соратниками создал религиозную организацию, получившую право от имени РПЦ участвовать в православных выставках-ярмарках. "Получив такое право от священников РПЦ, Попов проводил пропаганду и теологическую обработку, критикуя православие и Московский патриархат. Встречи со своими адептами он проводил в Московском областном педагогическом институте и в здании Почвенного института", - сообщила прокурор.

В деле есть заявления от одной женщины и четырех мужчин о применении к ним насилия со стороны лидера секты. Согласно показаниям потерпевших, Попов совершал обряды с избиением участников секты плеткой, ремнем и резиновой тапкой. "Попов наносил им от 100 до 1,2 тыс. ударов", - отметила гособвинитель.

Прокуратура считает, что Попов является организатором мошеннической схемы, религиозная составляющая которой была способом привлечения потерпевших. "Возглавляемое Поповым общество имело определенный кодекс и дисциплину, которая поддерживалась системой наказаний. Внутри общества существовала жесткая иерархия. В результате деятельности организации с 2007 года по 2015 год у 15 потерпевших было похищено путем обмана свыше 7 млн рублей", - рассказала прокурор.

Подсудимые заявили о своей невиновности, искажении и фальсификации гособвинителем материалов дела.