Полиция Болгарии установила автора ложных сообщений о бомбах в Софии

СОФИЯ, 13 января. /ТАСС/. Болгарская полиция установила, кто отправлял ложные сообщения о бомбах в Национальном дворце культуры (штаб-квартире болгарского председательства в Совете ЕС), софийском аэропорту и Народном собрании (парламенте) страны. Как сообщил в субботу на брифинге директор столичной полиции Ивайло Иванов, в этом подозревается 45-летний гражданин Болгарии, живущий в одном из государств Евросоюза.

"За последние несколько дней было получено много ложных сигналов о взрывных устройствах, установленных в Национальном дворце культуры, аэропорту и Народном собрании. Установлено, что все звонки поступили с телефона, зарегистрированного в стране ЕС. У нас есть конкретная информация о подозреваемом, мы работаем вместе с партнерскими службами над задержанием злоумышленника. Ранее он уже много раз сообщал о несуществующих бомбах, в том числе о минировании здания Еврокомиссии", - рассказал Иванов.

Шеф софийской полиции отказался назвать имя подозреваемого, отметив, что сделает это лишь после того, как "коллеги выполнят свою работу".

Иванов уточнил, что за последние дни поступило три сигнала о бомбах в софийском аэропорту, два - о минировании дворца культуры и один - о взрывном устройстве в здании парламента. "Мы тщательно проверили каждый из поступивших сигналов, взрывные устройства обнаружены не были", - подчеркнул он.

По закону автору ложных сообщений о бомбах грозит тюремное заключение, штраф до 20 тыс. левов (около €10 тыс.), ему придется возместить расходы по проведению полицейских операций.