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СК начал доследственную проверку по факту гибели члена сборной России по стрельбе Давыдова

Происшествия
13 января, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

По данным пресс-службы ССР, выстрел не имел отношения к тренировочному процессу и соревнованиям

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ТАСС, 13 января. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели члена сборной России по пулевой стрельбе, серебряного призера юниорского чемпионата Европы 2017 года Валерия Давыдова. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Орловской области.

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Серебряный призер юниорского ЧЕ по стрельбе Давыдов госпитализирован с пулевым ранением

Как ранее сообщили на сайте Стрелкового союза России (ССР), Давыдов скончался 13 января на 21-м году жизни. Спортсмен получил ранение в висок из травматического оружия вне спортивного объекта 11 января. По данным пресс-службы ССР, выстрел не имел отношения к тренировочному процессу и соревнованиям. Спортсмен был госпитализирован, вечером 12 января его состояние оценивалось как критическое.

"По факту инцидента начата доследственная проверка", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в отделении по информационной политике администрации Орловской области, после ранения спортсмен был госпитализирован в Болховскую районную больницу в нетранспортабельном состоянии. Для проведения операции выезжала бригада нейрохирургов из Орловской областной больницы.

Давыдов - серебряный призер соревнований по стрельбе с 50 метров по движущейся мишени на юниорском чемпионате Европы 2017 года по пулевой стрельбе, который проходил в Баку (Азербайджан).

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