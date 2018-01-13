СК начал доследственную проверку по факту гибели члена сборной России по стрельбе Давыдова

ТАСС, 13 января. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели члена сборной России по пулевой стрельбе, серебряного призера юниорского чемпионата Европы 2017 года Валерия Давыдова. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Орловской области.

Как ранее сообщили на сайте Стрелкового союза России (ССР), Давыдов скончался 13 января на 21-м году жизни. Спортсмен получил ранение в висок из травматического оружия вне спортивного объекта 11 января. По данным пресс-службы ССР, выстрел не имел отношения к тренировочному процессу и соревнованиям. Спортсмен был госпитализирован, вечером 12 января его состояние оценивалось как критическое.

"По факту инцидента начата доследственная проверка", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в отделении по информационной политике администрации Орловской области, после ранения спортсмен был госпитализирован в Болховскую районную больницу в нетранспортабельном состоянии. Для проведения операции выезжала бригада нейрохирургов из Орловской областной больницы.

Давыдов - серебряный призер соревнований по стрельбе с 50 метров по движущейся мишени на юниорском чемпионате Европы 2017 года по пулевой стрельбе, который проходил в Баку (Азербайджан).