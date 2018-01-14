После отравления в кадетской школе в Подмосковье за помощью обратились 47 человек

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Почти 50 человек обратились за медицинской помощью после массового отравления в Кадетской школе в подмосковных Люберцах. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Евгения Кирюшина.

"В лечебные учреждения района поступило 47 обращений за медицинской помощью по фактам отравлений, из них 39 - от несовершеннолетних", - сообщила она.

Ранее глава муниципалитета Владимир Ружицкий сообщил ТАСС, что госпитализированы 36 детей и трое взрослых.

По словам Кирюшиной, пострадавшие дети, которым от восьми до 14 лет, госпитализированы в инфекционное отделение Люберецкой районной больницы. По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").