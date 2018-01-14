Провалившиеся под лед реки Лены большегрузы поднимут 15 января

ИРКУТСК, 14 января. /ТАСС/. Аварийные работы на месте провала под лед на реке Лене двух большегрузов в Киренском районе Иркутской области завершены, поднять автокран и бензовоз, который перевозил 20 т нефтепродуктов, спасатели планируют в понедельник, 15 января. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Киренского района.

"Работы запланированы на завтра по подъему, в течение дня должны их поднять. Сегодня последствия разлива нефтепродуктов в шесть часов вечера мы устранили", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января при попытке пересечь реку вне ледовой переправы под лед провалилась автоцистерна, перевозившая нефтепродукты. На помощь был направлен автокран, однако лед не выдержал, и автокран провалился в том же месте, встав на бензовоз.

В результате ЧП часть нефтепродуктов из бензовоза вылилась в реку Лена, спасатели ликвидировали разлив топлив. Как уточнил главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов, в отношении водителей грузовиков составлены административные протоколы "за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах".