СК: за три года Серебренников и его продюсеры выписали себе 43 млн руб. в виде зарплаты

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников и его продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский за три года реализации театрального проекта "Платформа" получили в виде зарплаты 43 млн рублей. Об этом во вторник в Басманном суде Москвы сообщил следователь СК РФ.

"Серебренников, Итин и Малобродский являлись идейными вдохновителями проекта "Платформа", ими было обналичено более 130 млн рублей. Помимо этого, они официально выписали себе завышенную зарплату в размере 43 млн рублей на троих", - рассказал следователь.

При этом он опроверг заявления адвокатов о том, что в материалах дела отрицается сам факт существования проекта "Платформа". "Следствие рассматривало все части проекта, мы не отрицаем, что он реализовывался. Следствие установило другое: не все денежные средства, выделенные на проект "Платформа", использовались на его осуществление. В материалах дела достаточно фактов нецелевого использования средств", - сказал представитель Следственного комитета.

Серебренников в суде не стал отрицать факт обналичивания денег, выделенных на проект. "Так работает отрасль, спектакль невозможно сделать без наличных средств. Деньги обналичивались и тратились на постановку спектаклей", - пояснил режиссер.