Посольство РФ не располагает данными о россиянах, пострадавших при пожаре в пражском отеле

ПРАГА, 20 января. /ТАСС/. Посольство РФ не получало информации о соотечественниках, которые могли пострадать в субботу в результате пожара в четырехзвездочном отеле Eurostars David в центре Праги. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь дипломатического представительства Алексей Колмаков.

"Посольство на данный момент не располагает данными о возможных пострадавших российских гражданах при пожаре гостиницы Eurostars David", - сказал он.

В отеле в момент возгорания находились около 50 постояльцев, большинство которых составляли иностранцы. Жертвами трагедии стали два человека. Травмы, согласно уточненным данным полиции, получили девять человек. Состояние пятерых врачи оценивают как тяжелое.