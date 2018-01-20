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Посольство РФ не располагает данными о россиянах, пострадавших при пожаре в пражском отеле

Происшествия
20 января, 23:43 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 20, января. /ТАСС

В отеле в момент возгорания находились около 50 постояльцев

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ПРАГА, 20 января. /ТАСС/. Посольство РФ не получало информации о соотечественниках, которые могли пострадать в субботу в результате пожара в четырехзвездочном отеле Eurostars David в центре Праги. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь дипломатического представительства Алексей Колмаков.

"Посольство на данный момент не располагает данными о возможных пострадавших российских гражданах при пожаре гостиницы Eurostars David", - сказал он.

В отеле в момент возгорания находились около 50 постояльцев, большинство которых составляли иностранцы. Жертвами трагедии стали два человека. Травмы, согласно уточненным данным полиции, получили девять человек. Состояние пятерых врачи оценивают как тяжелое.

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