Пожар в историческом здании в Барнауле локализован

БАРНАУЛ, 21 января. /ТАСС/. Возгорание в историческом здании в центре Барнаула локализовано, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Распространение огня прекращено, пожарные занимаются проливкой места происшествия, чтобы не допустить повторного возгорания. Удалось предотвратить переход огня на соседние здания. Площадь возгорания составила около 280 кв. м", - сообщили в ведомстве. По предварительным данным ГУ МЧС, при пожаре никто не пострадал. Предварительная причина - замыкание электропроводки.

Возгорание произошло в одноэтажном деревянном здании конторы купца Андрея Морозова. Здание входит в комплекс построек, возведенных в центре Барнаула в конце XIX века. Купец Морозов был одним из богатейших людей на Алтае, торговал одеждой, посудой, серебряными изделиями. В настоящее время здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В нем расположено несколько магазинов.